‘Memphis Depay is dan direct een representatief alternatief voor Lionel Messi’

Josep Maria Bartomeu heeft Barcelona én Ronald Koeman een slechte dienst bewezen door Lionel Messi op zijn contractuele verplichtingen te wijzen, zo oordeelt Valentijn Driessen. De vedette zal in principe alleen zijn nog een jaar doorlopende contract uitdienen en de kans is groot dat hij daarna alsnog vertrekt. Messi gaf Bartomeu vrijdag een verbale draai om de oren en stelde dat de voorzitter zijn afspraken niet nakomt. “Sportief zal Messi zich schikken aan het regime van Koeman, maar erg geloofwaardig en betrokken klonk het allemaal niet”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

Driessen is van mening dat het vertrek van Messi voor een fikse transfersom ‘veel beter was geweest voor alle partijen en Koeman in het bijzonder’. “Dan zou de Nederlander niet te maken hebben met een verstoorde verhouding tussen de voorzitter en de sterspeler en evenmin met een ongemotiveerde Messi, die zijn tijd uitzit de komende tien maanden alvorens hij gratis de deur uit wandelt”, legt de journalist uit. “Met het te incasseren miljoenenbedrag zou Koeman jonge gedreven topspelers kunnen binnenhalen, die als fundament fungeren van een toekomstige topploeg.”

Driessen is benieuwd hoe het Barcelona komend seizoen zal vergaan. “Overleeft Koeman deze monsterklus met al z’n politieke machinaties dan is sprake van een ware Houdini-act.” De chef voetbal van De Telegraaf is voor- én tegenstander van een transfer van Memphis Depay naar het Camp Nou. De interesse in de aanvaller van Olympique Lyon viel volgens Driessen nog goed te verklaren bij een transfer van Messi, die uiteindelijk nog minimaal een jaar blijft. “Maar Messi en Depay in één elftal is bij voorbaat gedoemd te mislukken. Depay om de concurrentie met Messi aan te laten gaan, is niet fair tegenover de Nederlander want om meer dan sportieve redenen zal Depay het onderspit moeten delven.”

Het Lionel Messi Interview - Waarom ik bij Barcelona blijf

Driessen vindt echter ook dat Koeman er goed aan zou doen om ook in het belang van Barcelona in de toekomst de relatief goedkope Depay aan te trekken. “Om warm te lopen voor het post-Messi-tijdperk bij de club dat over tien maanden aanbreekt. Mocht Koeman de slangenkuil overleven dan heeft hij direct de beschikking over een representatief alternatief voor Messi met Depay.” Het contract van Depay met Olympique Lyon loopt nog een jaar door. De verwachting is dat de vraagprijs circa 25 miljoen euro bedraagt.

Driessen verwacht een boeiend seizoen in Barcelona, waar ‘al het denkbare gevraagd worden van de managementcapaciteiten van Koeman nu hij op de Catalaanse vulkaan Lionel Messi, de allerbeste speler van de laatste vijftien jaar, in zijn maag gesplitst krijgt’. “Lees de laatste zin gerust nogmaals. De beste speler in je maag gesplitst krijgen en als gevolg als trainer-coach niet te benijden zijn. Hoe paradoxaal en idioot wil je het hebben.”