‘Juventus kijkt door moeilijkheden met Suárez én Dzeko naar alternatief’

Juventus beschouwt Álvaro Morata als het belangrijkste alternatief voor Luis Suárez en Edin Dzeko, zo claimt zaakwaarnemer Giovanni Branchini. De voetbalagent, die goed ingevoerd is in het Turijnse, verwacht dat Juventus er niet in zal slagen om Suárez of Dzeko in te lijven. "Ik geloof dat de club gaat proberen om Morata terug te halen", aldus Branchini op Radio Deejay. Ook de transfervrije Edinson Cavani wordt genoemd rond Juventus, maar hij is volgens Branchini niet in beeld.

Zoals bekend is Juventus persoonlijk akkoord met Suárez, maar er zijn twee problemen rond de komst van de 33-jarige aanvaller van Barcelona. Zo moet Suárez het nog eens worden met zijn Spaanse werkgever over de ontbinding van zijn contract, dat nog een jaar doorloopt (met de optie voor nog een seizoen). Verder moet de Uruguayaan slagen voor een Italiaanse taaltest, om in aanmerking te komen voor een werkvergunning.

Naast Suárez wil la Vecchia Signora ook Dzeko binnenhalen. De 34-jarige Bosniër wordt door trainer Andrea Pirlo gezien als de ideale man om achter Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala te gaan spelen in een 4-3-1-2-systeem. Juventus is in principe akkoord met zowel AS Roma als Dzeko, maar de transfer is voorlopig in de wacht gezet. Roma werkt pas mee aan het vertrek van Dzeko, als Arek Milik van Napoli als vervanger in huis is. De Poolse spits wordt op zijn beurt betrokken in een ruildeal met Cengiz Ünder, die van Roma naar Napoli gaat.

De complicaties in de transfers van Suárez en Dzeko dwingen Juventus om te kijken naar alternatieven. De club overweegt naar verluidt om bij Atlético Madrid te informeren naar Morata, die tussen 2014 en 2016 al een succesvolle periode kende bij Juventus. Atlético zou tachtig miljoen euro vragen voor de 27-jarige centrumspits, maar Juve hoopt die prijs met het aanbieden van spelers als Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey en Douglas Costa naar beneden te krijgen. Morata ligt nog twee seizoenen vast in het Wanda Metropolitano.