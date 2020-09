Roda JC raast in periode van elf minuten over TOP Oss heen

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De manschappen van trainer Jurgen Streppel rekenden in eigen huis met 3-0 af met TOP Oss. De doelpunten van Stefano Marzo, Roland Alberg en Jordy Croux vielen in de eerste helft in een periode van slechts elf minuten.

In de openingsfase ging het nog gelijk op. Het was zelfs TOP Oss dat het eerste doelpunt leek te maken, maar Dennis van der Heijden deed dat vanuit buitenspelpositie. Stefano Marzo bezorgde Roda vlak daarna wél een geldig doelpunt. De rechtsback kwam vanaf zijn eigen flank naar binnen en haalde met links vernietigend uit: 1-0.

Daarna beslisten de Limburgers in een tijdbestek van elf minuten de wedstrijd. Eerst nam Patrick Pflücke de tijd om vanaf de achterlijn Roland Alberg te bedienen, die de bal knap ineens binnen volleerde: 2-0. Even later was het de beurt aan Jordy Croux. De vleugelspits van Roda kwam vanaf rechts naar binnen en vond met links de kruising. Doelman Bo Geens van TOP Oss had de bal moeten hebben.

Na rust kwam de overwinning van Roda geen moment meer in gevaar en had de thuisploeg de score zelfs nog kunnen vergroten. Mart Remans kwam echter een teenlengte tekort om een scherpe voorzet binnen te glijden, terwijl Livio Milts er oog in oog met doelman Geens niet in slaagde om de Belgische doelman te omspelen.