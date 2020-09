Kylian Mbappé redt Frankrijk; Portugal overklast Kroatië zonder Ronaldo

Frankrijk is met een overwinning begonnen aan de Nations League. De regerend wereldkampioen won zaterdagavond in en tegen Zweden met 0-1 door een doelpunt van Kylian Mbappé. In dezelfde groep maakte Portugal, de winnaar van de vorige editie van de Nations League, zeer veel indruk, door zonder sterspeler Cristiano Ronaldo Kroatië met liefst 4-1 over de knie te leggen.

Zweden - Frankrijk 0-1

Bij Frankrijk kon Adrien Rabiot rekenen op een basisplaats, omdat Paul Pogba vanwege een besmetting met het coronavirus niet was afgereisd naar Solna. Verder maakte Dayot Upamecano als basisspeler zijn debuut voor les Bleus; de verdediger van RB Leipzig kreeg al in de tweede minuut een gele kaart na een overtreding op Albin Ekdal, maar herpakte zich gaandeweg. Het team van bondscoach Didier Deschamps begon in zijn geheel matig aan de wedstrijd en kwam na dik een halfuur voetballen goed weg toen voormalig PSV’er Marcus Berg van dichtbij op Hugo Lloris stuitte.

Frankrijk had tot dat moment nog maar weinig klaargespeeld, maar wist op slag van rust toch de wedstrijd open te breken. Mbappé ontdeed zich met enig fortuin van twee verdedigers, waarna de vedette van Paris Saint-Germain uit een lastige hoek raak vuurde: 0-1. De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang. Frankrijk oogde inspiratieloos, maar Zweden was op zijn beurt niet doortastend genoeg om de defensie van de wereldkampioen echt in problemen te brengen. Diep in blessuretijd miste Antoine Griezmann nog een strafschop namens Frankrijk: hij schoot hoog over.

Portugal - Kroatië 4-1

Ronaldo ontbrak bij Portugal vanwege een ontstoken teen, terwijl Luka Modric en Ivan Rakitic de belangrijkste afwezigen waren bij de Kroaten. De thuisploeg begon in het Estádio do Dragão zeer sterk en stapelde in de eerste helft kans op kans. Bruno Fernandes, João Cancelo, Raphaël Guerreiro en Pepe stuitten allen op de sterk keepende Dominik Livakovic, terwijl João Félix, Guerreiro en Diogo Jota de paal raakten. Vier minuten voor rust viel alsnog de verdiende openingstreffer voor Portugal. Cancelo trok vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en vond uiteindelijk met een geplaatst schot schitterend de kruising: 1-0.

Kroatië stelde daar behoudens een schot van Andrej Kramaric, dat voorbij het doel scheerde, niets tegenover en mocht van geluk spreken dat de schade halverwege beperkt was. Portugal ging na de onderbreking echter op dezelfde voet verder en wist zijn voordelige marge nog voor het verstrijken van het eerste uur te verdubbelen. Diogo Jota werd in de diepte gevonden door Guerreiro, waarna de linksbuiten van Wolverhampton Wandereres overtuigend raak schoot in de verre hoek: 2-0. João Félix tekende twintig minuten voor tijd voor de 3-0 met een schot vanbuiten de zestien. Bruno Petkovic redde in blessuretijd de eer voor Kroatië, alvorens André Silva de eindstand bepaalde namens Portugal.