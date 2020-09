Beelden: Aanhangers FC Groningen gaan op de vuist met Duitse hooligans

Op Twitter gaan beelden rond van rellen in de binnenstad van Groningen. Het zou gaan om supporters van FC Groningen en Arminia Bielefeld, die zaterdag in het centrum van de stad slaags raakten. De ongeregeldheden kwamen niet uit het niets: eerder kondigde de gemeente Groningen al een noodbevel af om rellen te voorkomen.

Op beelden is te zien hoe een groep mannen in donkere kleding met elkaar op de vuist gaat. Er wordt gesmeten met terrasstoelen en tafels, terwijl er onverstaanbare leuzen worden geschreeuwd. Volgens RTV Noord waren enkele tientallen hooligans betrokken bij de incidenten. Het gevecht vond onder meer plaats op de stoep van restaurant Bellami’s in de Grote Kromme Elleboog, waar een stoelpoot door de ruit vloog.

FC Groningen speelt zondagmiddag in het Hitachi Capital Mobility Stadion een oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Supporters van de kampioen van de 2. Bundesliga, zijn echter niet welkom. "Uit informatie is gebleken dat een groep Duitse risicosupporters naar Groningen wil afreizen, ondanks dat supporters van de bezoekende voetbalclub door de corona-maatregelen de wedstrijd niet kunnen bijwonen", stelde de gemeente Groningen vrijdag al vast. Supporters van de Duitse club zijn dit weekend daarom niet welkom in de stad.