PSV begint onderhandelingen over transfer van Jeroen Zoet

Jeroen Zoet kan zijn loopbaan voortzetten in de Serie A, zo weet Gianluca Di Marzio vanavond te melden. Volgens de doorgaans goed ingevoerde transferspecialist van Sky Italia is PSV in onderhandeling met promovendus Spezia over een transfer van de 29-jarige doelman naar Italië. Spezia is niet de enige club met belangstelling voor Zoet. Het Eindhovens Dagblad weet vanavond laat namelijk te melden dat ook Besiktas, Erzurumspor en Middlesbrough serieuze belangstelling hebben voor de doelman.

Zoet was vanaf het seizoen 2014/15 onafgebroken eerste keeper van PSV, maar belandde vorig seizoen plots op een zijspoor. Toenmalig trainer Mark van Bommel gaf het vertrouwen op enig moment aan Lars Unnerstall, waarna Zoet in de winterstop werd verhuurd aan FC Utrecht. Voor de club uit de Domstad speelde de Oranje-international zeven competitiewedstrijden.

Zoet keerde deze zomer terug bij PSV, maar het is geen zekerheid dat hij in het doel de eerste keus van nieuwbakken trainer Roger Schmidt zal zijn. Unnerstall is nog altijd een geduchte concurrent, terwijl de Eindhovense club onlangs ook de komst van Yvon Mvogo bekendmaakte. Laatstgenoemde wordt komend seizoen gehuurd van RB Leipzig. Zoet heeft nog een contract tot medio volgend jaar bij PSV.

Spezia debuteert komend seizoen op het hoogste voetbalniveau van Italië, nadat de club vorig seizoen de play-offs om promotie won. De promovendus speelt zijn duels overigens in het stadion van Cesena, dat meer dan 300 kilometer van La Spezia ligt, omdat het eigen stadion niet aan de veiligheidseisen voldoet, zo weet journalist Willem Haak te melden op Twitter.