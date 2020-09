SC Cambuur zet titelaspiraties kracht bij met grootste uitzege ooit

SC Cambuur heeft zaterdagavond de grootste uitoverwinning uit de clubgeschiedenis geboekt. De ploeg van trainer Henk de Jong veegde MVV Maastricht met 1-7 van het veld en verbeterde daarmee het record uit 2019, toen Cambuur met 0-6 won bij Jong Ajax. Uitblinkers aan Friese zijde waren Robert Mühren en Jarchino Antonia, die beiden twee keer scoorden.

Een heerlijke vrije trap van Robin Maulun betekende in de negentiende minuut de openingstreffer voor Cambuur. De Franse middenvelder scoorde vanaf de rand van de zestien met een bekeken schot via de onderkant van de lat: 0-1. Nog geen drie minuten later stond het al 0-2. Mees Hoedemakers haalde vanaf de rand van de zestien uit en had geluk dat de bal via de voet van Thibaut Van Acker in het doel van MVV rolde.

Robert Mühren maakte vlak daarna het derde doelpunt van Cambuur, door de bal van een meter of twintig laag in de hoek te schuiven: 0-3. De topscorer van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie had de smaak te pakken, want zeven minuten daarna scoorde hij opnieuw. Jarchino Antonia zette vanaf rechts voor en Mühren tikte de bal als een ware spits alert binnen. MVV deed op slag van rust via een penalty van Joeri Schroijen wat terug: 1-4.

Cambuur liet zich echter niet van zijn stuk brengen en ging in de tweede helft door met scoren. Een perfecte voorzet van Issa Kallon vanaf de linkerflank belandde in de 51ste minuut op het hoofd van Jamie Jacobs: 1-5. Een kwartier daarna maakte Antonia er 1-6 van, door uit een hoekschop van Hoedemakers ineens raak te volleyen. Antonia maakte daarna ook de zevende van Cambuur. De rechtsbuiten werd weggestuurd door Maulun en vond vervolgens de linkerkruising: 1-7.