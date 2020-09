Antony geeft Ajax-collega enorm compliment: ‘Hij is van een andere planeet’

Antony Matheus dos Santos, beter bekend onder zijn voetbalnaam Antony, is in zijn eerste weken als speler van Ajax onder de indruk geraakt van Dusan Tadic. De Braziliaanse nieuwkomer geeft dit weekeinde in een interview met Life After Football zeer hoog op over zijn Servische teamgenoot.

Antony wordt in gesprek met journalist Paul Jeursen gevraagd naar zijn eerste bevindingen in Amsterdam. Hij heeft een hoge pet op van Tadic, de 31-jarige aanvoerder van de club. "Ik ben natuurlijk nog maar kort bij Ajax, maar zag vanaf dag één al dat Tadic van een andere planeet is”, wordt de twintigjarige vleugelaanvaller geciteerd door onder meer Ajax Showtime. "Alhoewel we er pas een paar weken training op hebben zitten, heb ik al heel veel van hem geleerd"

De persoonlijkheid van Tadic spreekt Antony, voor minstens 15,75 miljoen euro overgekomen van São Paulo, eveneens aan. "Ook heel mooi vind ik dat Dusan mij echt vanaf mijn eerste minuten bij de club heeft geholpen. Van helpen met de taal tot en met dingen uitleggen op de training. Hij is van meet af aan superaardig en ontfermde zich echt over mij. Dat gaf mij gelijk een heel warm gevoel", legt de Braziliaan uit.

Antony maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al de nodige indruk. In de zeven oefenwedstrijden die hij speelde, wist hij bijvoorbeeld al drie doelpunten te maken. Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.