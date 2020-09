‘Genadeloze Koeman geeft hard en duidelijk signaal af op training Barça’

Ronald Koeman heeft aan het einde van zijn eerste trainingsweek als coach van Barcelona een hard en duidelijk signaal afgegeven aan Luis Suárez en Arturo Vidal, zo verzekeren Moises Llorens en Alex Kirkland. Volgens de twee journalisten van ESPN was zowel Suárez als Vidal zaterdag niet welkom bij de groepstraining van de Catalaanse grootmacht.

Suárez en Vidal komen niet voor in de plannen van Koeman en mogen zodoende beiden uitkijken naar een nieuwe werkgever. De Uruguayaanse aanvaller en Chileense middenvelder zijn in afwachting van een transfer, maar Koeman wenst nu al geen gebruik meer te maken van hun diensten en heeft beiden vandaag meegedeeld vanaf nu individueel te moeten trainen, afgezonderd van de rest van de spelersgroep. De berichtgeving van ESPN is opvallend, omdat Suárez en Vidal gewoon te zien zijn op de trainingsfoto's die Barcelona vandaag verspreidde via Instagram. Mogelijk is beiden na de warming-up alsnog verteld voortaan alleen te moeten trainen.

Zowel Suárez als Vidal lijkt op weg naar de Italiaanse competitie. De BBC wist vrijdagmiddag te melden dat de 33-jarige spits persoonlijk rond is met Juventus, al werd die berichtgeving later weer genuanceerd door Sky Italia, dat stelde dat de komst van de voormalig Ajacied nog geen zekerheid is. Vidal staat eveneens in de belangstelling van Juventus, maar op dit moment zou Internazionale de belangrijkste gegadigde zijn om de 33-jarige middenvelder te strikken.

Koeman gunt zijn spelersgroep zondag een rustdag; de eerstvolgende training staat maandag op het programma. De verwachting is dat Lionel Messi zich dan voor het eerst dit seizoen zal melden op het trainingsveld van de Catalanen. De Argentijnse vedette bleef deze week weg in afwachting van een transfer, maar maakte vrijdag wereldkundig Barcelona toch trouw te blijven.