Ajax-toptalent Naci Ünüvar kent geen genade voor rapper Boef

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Naci Ünüvar verraste social media zaterdag met een huisbezoek aan Sofiane Boussaadia, beter bekend als de omstreden rapper Boef. Het zeventienjarige toptalent van Ajax toonde in de achtertuin van Boef zijn voetbalkunsten op een trapveldje en mocht de rapper zelfs van dichtbij op de billen trappen. Ünüvar toonde daarbij geen genade.