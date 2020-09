Manchester City biedt 75 miljoen voor extra concurrent van Nathan Aké

Na maanden van geruchten lijkt er eindelijk schot te komen in de transfer van Kalidou Koulibaly naar Engeland. Hoewel de verdediger van Napoli ook nadrukkelijk aan Manchester United wordt gelinkt, is stadsgenoot Manchester City momenteel het meest concreet. Volgens zowel The Guardian als transfermarktexpert Fabrizio Romano brengen the Citizens binnen enkele dagen een tweede bod uit op Koulibaly.

Volgens de gerenommeerde Engelse krant zag Manchester City een eerste bod van zestig miljoen euro, inclusief vijftien miljoen euro aan variabelen, afgewezen worden. Napoli hanteert naar verluidt een vraagprijs van tachtig miljoen euro, maar daar willen de Engelsen niet aan voldoen. Romano schrijft dat City een nieuw bod ter waarde van 75 miljoen euro, inclusief een onbekend bedrag aan bonussen, voorbereidt.

De reden dat de onderhandelingen tussen Manchester City en Napoli zo moeizaam verlopen, is de slechte relatie tussen beide clubs. Er is geen direct contact tussen de Engelsen en Italianen, waardoor de onderhandelingen via tussenpersonen verloopt. De oorzaak daarvan ligt volgens The Guardian in een voorval uit 2018, toen City middenvelder Jorginho dacht over te gaan nemen van Napoli. De Italiaans international koos echter op het laatste moment voor Chelsea, tot groot ongenoegen van City.

Mocht Koulibaly naar het Etihad Stadium verhuizen, dan moet de 29-jarige Senegalees de concurrentie aan met Nathan Aké. Laatstgenoemde werd deze zomer voor ongeveer 45 miljoen euro overgenomen van Bournemouth. City haalde daarnaast deze transferperiode Ferrán Torres binnen. Voor de rechtermiddenvelder werd 23 miljoen euro, exclusief 12 miljoen euro aan eventuele bonussen, overgemaakt aan Valencia.