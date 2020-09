Sepp van den Berg laat zich week voor start Premier League gelden bij 7-2

Sepp van den Berg heeft zaterdagmiddag zijn visitekaartje afgegeven bij Liverpool, één week voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen. De achttienjarige Nederlandse centrumverdediger deed in de oefenwedstrijd tegen derdedivisionist Blackpool de tweede helft mee en wist in de slotfase zijn doelpunt mee te pikken: 7-2. Landgenoot Ki-Jana Hoever speelde als rechtsback zelfs de gehele wedstrijd.

Manager Jürgen Klopp moest het bij Liverpool stellen zonder internationals als Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, maar stuurde desondanks een sterk elftal het veld in, met onder anderen Fabinho, Naby Keïta, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. Liverpool beleefde een valse start, want Blackpool leidde na een halfuur voetballen brutaal met 0-2 door doelpunten van Christopher Hamilton en Jerry Yates (strafschop).

Liverpool wist echter nog voor rust iets terug te doen via Joël Matip en rekende in de tweede helft uiteindelijk definitief af met Blackpool. Mané zorgde met een schot van dichtbij voor de gelijkmaker, waarna Firmino, Harvey Elliott, Takumi Minamino en Divock Origi de score verder opvoerden voor the Reds. De eindstand werd in de 88ste minuut bepaald door Van den Berg: de Nederlands jeugdinternational reageerde in de doelmond attent na voorbereiding werk van Elliott.

Voor Liverpool betekende het de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De regerend landskampioen begint de Premier League volgende week zaterdag op eigen veld tegen promovendus Leeds United. Vorige week moest men de Community Shield na strafschoppen aan Arsenal laten, nadat beide teams in de reguliere speeltijd één doelpunt hadden gemaakt.