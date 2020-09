Sensationele transfer rond: Fábio Silva voor 40 miljoen naar Engeland

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdag voor de duurste transfer in de clubgeschiedenis gezorgd. The Wolves melden via de officiële kanalen namelijk de komst van Fábio Silva, een achttienjarige aanvaller afkomstig van FC Porto.

Met de komst van Silva is volgens diverse Engelse media een bedrag van om en nabij de 40 miljoen euro gemoeid. Als Wolverhampton inderdaad dit bedrag overmaakt voor de achttienjarige aanvaller, wordt hij de duurste aankoop ooit van de club. Het record staat momenteel nog op naam van Raúl Jiménez, die vorig jaar voor 38 miljoen werd overgenomen van Benfica.

Silva debuteerde pas een jaar geleden in de hoofdmacht van Porto, maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest besproken talenten van Portugal. De jongeling, die in de jeugd verschillende records uit de boeken schoot, heeft nu 21 wedstrijden namens de hoofdmacht van os Dragões achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 2 assists.

De komst van Silva wordt voor Wolverhampton omschreven als een ‘enorme coup’, onder meer door The Telegraph. De jongeling is het volgende lid van de Portugese enclave in Wolverhamtpon, na onder meer João Moutinho, Ruben Néves en Diogo Jota. Met Nuno Espírito Santo gaat hij aankomend seizoen ook onder een Portugese manager werken.