PSG legt eerste huurverzoek voor Bakker van grootmacht naast zich neer

Mitchel Bakker kreeg in de laatste weken van het afgelopen seizoen de kans bij Paris Saint-Germain in de finales van de Coupe de France en de Coupe de la Ligue en de twintigjarige linksback presteerde in deze wedstrijden naar behoren. Aangezien een basisplaats er voor aankomend seizoen niet in lijkt te zitten voor Bakker zou een verhuur tot de opties kunnen behoren en met Celtic lijkt de international van Jong Oranje in ieder geval één optie te hebben.

Voetbal International en Sky Sports maken zaterdagmiddag namelijk melding van een eerste toenaderingspoging van the Hoops wat betreft de tijdelijke komst van Bakker. De Schotse grootmacht moet voorlopig echter verder kijken, aangezien PSG het verzoek uit Glasgow in eerste instantie naast zich neer heeft gelegd.

Sky Sports voegt echter toe dat dit niet per se hoeft te betekenen dat Bakker volgend seizoen in het Parc des Princes actief is. Les Parisiens hebben de deur naar verluidt nog niet helemaal gesloten en de twee clubs koesteren al geruime tijd een warme relatie. Timothy Weah werd eerder door PSG al een halfjaar aan Celtic verhuurd, terwijl Odsonne Édouard twee jaar geleden na een huurperiode definitief de overstap maakte naar de Schotten.

Celtic is op zoek naar een nieuwe linksback die het vertrek van Jonny Hayes op kan vangen. Doordat Boli Bolingoli disciplinair geschorst is na een ongeoorloofde trip naar Spanje kan trainer Neil Lennon momenteel enkel over Greg Taylor beschikken voor de positie links achterin, waardoor de komst van een extra linksback prioriteit geniet.