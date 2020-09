Zakaria Labyad bezorgt Ajax ook in laatste oefenwedstrijd de zege

Ajax heeft zaterdagmiddag ook zijn laatste wedstrijd van de voorbereiding weten te winnen. Hoewel trainer Erik ten Hag geen beroep kon doen op onder meer Perr Schuurs, Quincy Promes, Dusan Tadic en Ryan Gravernberch vanwege interlandverplichtingen, waren de Amsterdammers toch met 1-0 te sterk voor FC Augsburg. Zakaria Labyad maakte op De Toekomst het verschil met een rake strafschop. Ajax sluit de voorbereiding zodoende ongeslagen af en wist enkel niet van 1. FC Union Berlin (2-2 gelijkspel) te winnen.

Ajax had in de openingsfase moeite om onder de druk van de ploeg uit de Bundesliga uit te voetballen. Met net geen twintig minuten op de klok zat het echter mee voor de thuisploeg na een handsbal in de zestien. Labyad, die opnieuw in de spits geposteerd stond, ontfermde zich over dit buitenkansje en schoot hard binnen.

Vlak na deze openingstreffer volgde ook de eerste kans voor de bezoekers, die via Florian Niederlechner het zijnet troffen. Een fraaie aanval van Ajax leidde vervolgens aan de overkant tot een kans voor Noussair Mazraoui, maar hij zag zijn schot over gaan. Doordat ook David Neres het vizier niet op scherp had staan, werd er met een 1-1 stand gerust.

Na de onderbreking maakte Sergiño Dest zijn opwachting in plaats van Mazraoui en hij zag hoe Antony de bal uit kansrijke positie niet achter Rafal Gikiewicz kreeg. De doelman kwam niet veel later nogmaals goed weg toen Neres niet wist te profiteren van een slippertje van Gikiewicz. In de slotfase waren er vervolgens nog mogelijkheden voor Lassina Traoré en Labyad, terwijl het ook aan de overkant nog mis had kunnen gaan. Doordat Alfred Finnbogason uit een vrije trap echter de slap inschoot, slaagde André Onana erin om zijn doel schoon te houden.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Dest 46'), Rensch (Kasanwirjo 66'), Martínez (Taylor 58'), Tagliafico; Álvarez, Kudus (Eiting 78'), Ekkelenkamp; Neres (Traoré 58'), Labyad (Regeer 84'), Antony (Q. Timber 78').