‘Barcelona zo goed als rond over transfer Memphis Depay’

Memphis Depay lijkt zich op korte termijn speler van Barcelona te mogen noemen. La Vanguardia meldt zaterdagmiddag dat de Catalanen de Oranje-international zo goed als binnen hebben. Met de komst van de aanvaller van Olympique Lyon zou een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid zijn.

De grootste krant van Catalonië stelt dat alleen een ‘last-minute tegenslag’ een transfer van Depay naar Barcelona nog in de weg kan staan. Trainer Ronald Koeman neemt in de komende dagen naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Luis Suárez, die zoals het er nu naar uitziet op weg is naar Juventus. Depay moet de opvolger van de Uruguayaan worden.

Depay is vanwege zijn nog een jaar doorlopende contract voor het relatief bescheiden bedrag van 25 miljoen op te pikken. De aanvaller miste een groot deel van het afgelopen seizoen door een zware knieblessure, maar kon vanwege de corona-onderbreking toch nog op tijd zijn opwachting maken om het met les Gones tot de halve finales van de Champions League te schoppen.

Depay lijkt zich nu op te gaan maken voor een nieuw hoofdstuk, na ruim drie jaar voor Lyon te hebben gespeeld. De 51-voudig international van het Nederlands elftal gaat bij Barcelona opnieuw samenwerken met Koeman, die hem goed kent van de periode dat hij als bondscoach de touwtjes in handen had bij Oranje. Collega-international Georginio Wijnaldum wordt eveneens nadrukkelijk in verband gebracht met een verhuizing naar het Camp Nou.