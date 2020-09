Juventus laat aankoop van 26 miljoen euro opnieuw vertrekken

Juventus trok vorig jaar 26 miljoen euro uit om Cristian Romero over te nemen van Genoa. De verdediger speelde doordat hij meteen terug werd verhuurd aan il Grifone echter nog geen wedstrijd voor de grootmacht uit Turijn en hier komt het mogelijk ook niet meer van. Juventus laat zaterdag namelijk via de officiële kanalen weten dat Romero voor de aankomende twee seizoenen wordt verhuurd aan Atalanta, dat ook een optie tot koop heeft weten te bedingen.

Atalanta betaalt Juventus in eerste instantie twee miljoen om Romero de komende twee seizoenen te kunnen huren. Hier kan door middel van een bonusconstructie nog twee miljoen bij komen en als la Dea tevreden is over de nu 22-jarige stopper, heeft het de mogelijkheid om hem voor zestien miljoen definitief in te lijven.

In Turijn was het perspectief op speeltijd voor Romero beperkt. Trainer Andrea Pirlo kan centraal achterin al kiezen uit Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Merih Demiral en Daniele Rugani. Hoewel laatstgenoemde in verband wordt gebracht met een vertrek, zou Juventus ook weer interesse hebben in de bij Barcelona overbodige Samuel Umtiti.

Bij Atalanta gaat Romero de concurrentie aan met spelers als Rafael Tolói, Berat Djimsiti, Mattia Caldara en José Luis Palomino. De Argentijn is na Aleksey Miranchuk en Simone Muratore de derde aanwinst voor het aankomende seizoen. Laatstgenoemde is wel meteen verhuurd aan Reggiana. Daarnaast werd ook Mario Pasalic, die de afgelopen twee jaar al gehuurd werd, definitief overgenomen van Chelsea.