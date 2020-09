Vraagtekens rondom ‘paniekaankoop’ Van de Beek: ‘Ik snap het gewoon niet’

Donny van de Beek rondde eerder deze week zijn transfer naar Manchester United af en de verwachtingen rondom de Oranje-international zijn hooggespannen op Old Trafford. Er klinken in Engeland echter niet alleen positieve geluiden rondom de komst van de van Ajax overgebleven middenvelder, aangezien the Red Devils met Paul Pogba en Bruno Fernandes al twee spelers hebben die uit de voeten kunnen op de posities waar Van de Beek normaal gesproken het best tot zijn recht komt. Paul Merson zet dan ook zijn vraagtekens bij de keuze van Manchester United tientallen miljoenen uit te trekken voor de middenvelder.

“Donny van de Beek komt op mij over als een paniekaankoop van Manchester United. Ik snap het gewoon niet. Ze hebben net 44 miljoen euro uitgegeven voor een positie die al sterk bezet was”, stelt de oud-speler van onder meer Arsenal en Aston Villa in gesprek met de Daily Star. “En hoe gaat hij samenspelen met Pogba en Fernandes? Je hebt iemand nodig die controlerend kan spelen.”

“Deze aankoop wekt bij mij de schijn van: ‘Oh, we hebben nog niemand gekocht, laten we dat maar gaan doen, wie kunnen we krijgen?’”, gaat Merson verder. De voormalige middenvelder zag na de corona-onderbreking juist verbetering bij het middenrif van Manchester United: “Fred deed het steeds beter en ze hebben Scott McTominay ook nog, die zullen bijna geen wedstrijd meer spelen. En ze hebben Nemanja Matic ook een nieuw contract gegeven. Zouden ze dat ook gedaan hebben als ze geweten hadden dat Van de Beek zou komen? Het is gewoon niet logisch. Wie neemt deze beslissingen?”

Merson denkt dan ook dat Manchester United zich beter op het versterken van een andere positie had kunnen richten: “Het is net als toen ze achter Jadon Sancho aangingen. Als ze Sancho halen, speelt Mason Greenwood weer niet. Wat mij betreft hebben ze nog een centrale verdediger nodig.” Dayot Upamecano van RB Leipzig wordt genoemd als de gedroomde aanwinst van manager Ole Gunnar Solskjaer. De Fransman moet samen met Harry Maguire het nieuwe centrum van Manchester United gaan vormen.

