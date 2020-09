Chiellini op de bank door merkwaardige fout Mancini: ‘Ik had mijn bril niet op’

Giorgio Chiellini zat vrijdagavond op de bank bij Italië tegen Bosnië & Herzegovina (1-1), terwijl Roberto Mancini de Juventus-verdediger had willen laten starten. De Italiaanse bondscoach heeft na afloop van het gelijkspel toegegeven dat hij een fout had gemaakt. Onbedoeld verscheen de 32-jarige Lazio-verdediger Francesco Acerbi in de basis.

Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd ontstond er verwarring over het basiselftal van Mancini. De verwachting was dat Chiellini zou starten, maar plots dook de naam van Acerbi op in de basis. Op het laatste moment heeft de Italiaanse voetbalbond bij de UEFA geprobeerd om de opstelling aan te passen. De Europese voetbalbond liet weten dat de wijziging alleen nog zou kunnen plaatsvinden als Acerbi met een blessure op de tribune zou plaatsnemen.

“Het was mijn fout”, zei een schuldbewuste Mancini na afloop van het duel op de persconferentie. “Ze lieten me de opstelling zien, ik had mijn bril niet op en zei dat het prima was. Ik merkte niet op dat Acerbi erin stond in plaats van Chiellini.” De keuzeheer vindt dat er niet te zwaar getild moet worden aan de fout. “Het was toch al de bedoeling dat Acerbi de ene wedstrijd zou spelen en Chiellini de andere.”

Chiellini zal maandag in actie komen tegen Nederland. “Ik had Giorgio gevraagd of hij vandaag wilde spelen of maandag tegen Nederland, en toen zei hij vandaag, maar we zullen het nu moeten ruilen. Het is niet alsof we een doelman hebben gekozen in plaats van een verdediger, het is geen enorm verschil, maar ja: het was een fout.”