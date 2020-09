Van de Beek liet keuze niet beïnvloeden door appje van Oranje-international

Steven Bergwijn had graag gezien dat Donny van de Beek Ajax had ingeruild voor Tottenham Hotspur. De Oranje-international van the Spurs stuurde de 23-jarige middenvelder in aanloop naar zijn transfer naar Manchester United nog een berichtje, in de hoop om hem over te halen om voor the Spurs te kiezen. Van de Beek had zijn keuze al gemaakt en tekent voor vijf seizoenen op Old Trafford.

Vrijdagavond namen Van de Beek en Bergwijn na de met 1-0 gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Polen samen plaats achter de microfoon tijdens de persconferentie. "Ik moet zeggen dat hij nog wel even een appje stuurde", aldus Van de Beek met een lach, doelend op Bergwijn. “Kom je nog naar ons of niet? Nee, we hebben wel vaker contact. We hebben vroeger heel lang samengespeeld bij Ajax en eigenlijk altijd contact gehouden. Ik denk dat we elkaar snel weer zien.”

'Ajax moet nu wel op zoek naar vervangers'

Van de Beek en Bergwijn komen elkaar komend seizoen meerdere keren tegen als Manchester United en Tottenham Hotspur het tegen elkaar opnemen in de Premier League. “Tuurlijk heb je het daar over samen", reageert Van de Beek. "Dat bespreek je wel met elkaar ja." Manchester United maakt een transfersom van 39 miljoen euro over naar Ajax. Dat bedrag kan middels bonussen nog met 5 miljoen oplopen naar en bedrag van maximaal 44 miljoen.

Bergwijn tekende vrijdagavond voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Polen. Het was zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. “Ik ben er blij mee. Het heeft een tijdje geduurd, maar hij zit er eindelijk in”, aldus de ex-PSV’er, die aangeeft dat het geen makkelijke wedstrijd was tegen Polen. “Het is een stugge ploeg met veel ervaren spelers. Wij hadden heel veel spelers die net terugkomen van vakantie of pas een week in training zijn. Je zit eigenlijk pas in de voorbereiding en dat voel je wel.”