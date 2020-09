Daley Blind weigerde op eisen van drugsbaron Ferry Bouman in te gaan

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een video van Daley Blind ging vrijdagavond viraal op sociale media. De verdediger van Ajax en het Nederlands elftal werd opgebeld door drugsbaron Ferry Bouman met het vriendelijke doch dringende verzoek om ervoor te zorgen dat Nederland van Polen zou verliezen, ook al deed hij niet mee. Blind was niet onder de indruk: ‘Vraag dat maar aan je vriendjes in Eindhoven”, zo antwoordde hij. “Got a call from Ferry Bouman, i don’t think we'll come to an agreement!”, voegde hij gekscherend toe op Twitter.

Wereldwijd kijken fans uit naar het vervolg van de Vlaams-Nederlandse Netflix-knaller ’Undercover’, die vanaf zondag is te zien. Frank Lammers, een fervent supporter van PSV, speelt de rol van drugsbaron Ferry Bouman in de best bekeken Netflix-serie in Nederland van 2019. Het tweede seizoen wordt op Netflix in tegenstelling tot de eerste reeks (uitgezonden in 187 landen) niet in zijn geheel online gezet, maar week voor week opgediend om gelijk op te lopen met de Vlaamse zender Eén.