Transfer Depay naar Barcelona afgeraden: ‘Dat lijkt me niet prettig’

Hans Kraay junior denkt niet dat Memphis Depay er goed aan doet om Olympique Lyon in te ruilen voor Barcelona. Nu Lionel Messi heeft aangegeven dat hij toch in het Camp Nou blijft spelen, denkt Kraay jr. dat Depay in zijn rol niet goed bij Barça past, zo laat hij weten bij FOX Sports.

Net als Georginio Wijnaldum zou Depay volgens diverse media dicht bij een akkoord zijn met Barcelona. Trainer Ronald Koeman kent de aanvaller van het Nederlands elftal en zou de aanvoerder van Olympique Lyon graag naar Catalonië willen halen. Kraay junior denkt te weten welke rol Koeman in gedachten heeft voor Depay. “Z'n oude trainer bij Lyon heeft hem al eens als valse spits gebruikt voor Koeman het deed", aldus Kraay jr. "Het is ons pas opgevallen dat hij zo verschrikkelijk goed is toen hij in een soort Messi-rol ging spelen, een Messi-negen.”

Messi maakte vorige week zijn vertrekwens kenbaar bij de clubleiding van Barcelona, maar heeft vrijdag naar buiten gebracht dat hij toch blijft. Kraay junior denkt niet dat Messi en Depay in dezelfde voorhoede kunnen spelen. “Dat lijkt me niet zo heel prettig. Messi vindt het niet leuk als mensen in zijn zone komen. Daar komt hij wel”, aldus de oud-voetballer. “Ik vind het niet heel logisch, tenzij je met een diepe spits speelt en Messi vrij aan de zijkant.”

Kraay jr. denkt bovendien niet dat de Barcelona-trainer Messi een andere rol gaat geven, zodat Depay goed kan renderen. “Ronald Koeman zal Messi gebruiken zoals Messi altijd gebruikt is: vrij, een soort zwervende spits”, stelt hij. “Ze willen dan allebei de bal. Het lijkt me voor Memphis niet positief dat hij is gebleven, maar voor Koeman wel. Dat geeft hem rust.”