Donny van de Beek: ‘Vandaar dat ik de wedstrijd ook niet heb gespeeld’

Donny van de Beek was deze week onderwerp van gesprek. De 23-jarige middenvelder rondde zijn transfer van Ajax naar Manchester United voor een bedrag van maximaal 44 miljoen euro af. Doordat hij de medische keuring moest doorstaan ontbrak hij bij de eerste training van het Nederlands elftal op weg naar het Nations League-duel met Polen van vrijdagavond. Na afloop van de 1-0 overwinning laat Van de Beek weten blij te zijn dat de hectische periode achter de rug is.

"Het was heel rommelig deze week. En ook best wel spannend. Net voor de interlandperiode begon het al te rommelen. Vandaar dat ik de wedstrijd ook niet heb gespeeld”, vertelt hij in gesprek met de NOS, doelend op het oefenduel van Ajax met Eintracht Frankfurt (2-1 winst). Ondanks de transferperikelen meldde hij zich in Zeist bij de selectie van interim-bondscoach Dwight Lodeweges. “Door de medische keuring miste ik de eerste trainingen", aldus de ex-Ajacied, die vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA een kwartier voor tijd als vervanger van Steven Bergwijn binnen de lijnen kwam. “Uiteindelijk ben ik heel blij dat het nu klaar is en we weer kunnen voetballen, want dit is best rommelig voor een speler.”

Van de Beek laat weten opgelucht te zijn dat zijn transfer is afgerond. “Bij Manchester United hebben natuurlijk veel grote Nederlandse spelers gevoetbald en ik heb de ploeg in het afgelopen seizoen vaak zien spelen”, vertelt hij over zijn nieuwe club. “Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer (Ole Gunnar Solskjear, red.), daar hield ik een goed gevoel aan over. Hij wist heel goed wat mijn kwaliteiten waren en denkt dat ik daarmee voor het team belangrijk kan zijn, dat ik een extra impuls kan geven. Ik hoop dat het eruit komt.”

Op Old Trafford gaat Van de Beek rugnummer 34 dragen, als eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri. “Ik heb daar wel een hele tijd over nagedacht, want het brengt toch iets emotioneels met zich mee. Maar het is supermooi: voor mezelf vind ik het fijn en de familie is er ook blij mee, dus nu hoop ik dat ik veel goals, assists en prijzen mag gaan vieren met dat rugnummer”, besluit Van de Beek, die het maandagavond om 20.45 uur met Oranje opneemt tegen Italië in de Nations League.