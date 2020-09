Memphis Depay maakt het meteen goed met ‘big man’ Rien Heijboer

Rien Heijboer, een van de dokteren in de begeleidingsstaf van het Nederlands elftal, kwam vrijdagavond na afloop van de interland tussen Nederland en Polen ongewild in de schijnwerpers te staan. De arts wilde Memphis Depay een voorzichtige boks geven, maar de aanvaller zag hem niet staan. Tijdens het diner maakte Depay het meteen goed met de arts (swipe naar rechts). “Had to make it good real quick with Big man Rien!!!”, plaatste de Oranje-international op zijn Instagram-account.