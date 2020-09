Eigen spelers schofferen West Ham United na controversiële transfer

West Ham United maakte vrijdagavond bekend Grady Diangana voor ongeveer twintig miljoen euro te hebben verkocht aan competitiegenoot West Bromwich Albion en dat heeft veel stof doen opwaaien, niet op de laatste plaats binnen de eigen spelersgroep van the Hammers. Onder anderen aanvoerder Mark Noble en Jack Wilshere hebben zich in niet mis te verstane woorden afkeurend uitgesproken over de transfer.

Diangana staat in Engeland te boek als groot talent en maakte vorig seizoen op huurbasis indruk in het shirt van West Brom. De 22-jarige linksbuiten was in dertig wedstrijden in de Championship goed voor acht doelpunten en zeven assists en droeg daarmee bij aan de promotie van the Baggies naar de Premier League. Diangana keerde vervolgens terug bij West Ham, maar de Londenaren verkeren financieel in zwaar weer hebben (mede) om die reden besloten afscheid te nemen van de jeugdexponent.

As captain of this football club I’m gutted, angry and sad that Grady has left, great kid with a great future!!!!! https://t.co/oNPPEp8Pt6 — MARK NOBLE (@Noble16Mark) September 4, 2020

Die beslissing is echter niet goed gevallen bij enkele spelers van de club. Noble, nota bene aanvoerder en clubicoon van West Ham, reageert op Twitter woedend: "Als aanvoerder van deze club ben ik teleurgesteld, boos en verdrietig dat Grady is vertrokken. Een geweldig joch met een grote toekomst!!!!!", schrijft Noble, wiens tweet van een like is voorzien door onder meer ploeggenoot Declan Rice.

Ook Wilshere, een andere middenvelder van West Ham, lijkt teleurgesteld door het besluit van de Londense club. "Ga en doe je ding bij een club die je respecteert. Grote speler met een grote toekomst", schrijft de ex-speler van Arsenal onder een Instagram-post van Diangana. West Ham heeft opvallend genoeg gereageerd op de ophef die is ontstaan door de transfer en verzekert dat het geld dat binnenstroomt door het vertrek van Diangana zal worden geherinvesteerd. "We geloven dat we zo de beste kans maken om een selectie te vormen die in balans is en waarmee we onze doelen in de Premier League kunnen bereiken", zo klinkt het.