Lodeweges onthult appje van Koeman na eerste zege als bondscoach

Dwight Lodeweges debuteerde vrijdagavond met een 1-0 overwinning op Polen als bondscoach van Oranje. Daarmee werd de 62-jarige oefenmeester de eerste keuzeheer sinds Frank Rijkaard in 1998 die zijn eerste wedstrijd met het Nederlands elftal wist te winnen. “Meen je dat? Dat is heel lang geleden. Ik wist het niet, ik had geen idee. Ik heb wel ergens gelezen dat ik de oudste bondscoach was”, reageert Lodeweges in gesprek met de NOS.

Lodeweges is de opvolger van Ronald Koeman, die Oranje verliet voor Barcelona. De oude bondscoach zat vrijdagavond wel voor de televisie en stuurde zijn voormalig assistent een appje met een felicitatie. “Hij had het over een bijzonder goede tweede helft. Dat was wel leuk, dus bedankt, Ronald”, vertelt Lodeweges. De oefenmeester spreekt van een ‘lastige wedstrijd’. “Maar dit is hoe Polen speelt. De enige die ontbrak was volgens mij Robert Lewandowski, verder was de ploeg compleet.”

De man op wie veel ogen waren gericht speelde onvoldoende bij Oranje

Voetbalzone deelde na afloop rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Bekijk rapport

“Tegen een team dat zo ver terugzakt hebben wij toch kunnen winnen. Dat is hartstikke moeilijk”, gaat Lodeweges verder. “We hebben de afgelopen week aan dingen gewerkt. Dat hebben we in de eerste helft niet altijd goed gedaan. De diepte in ons spel is nog niet voldoende en tussen de linies was het ook niet altijd goed. In de tweede helft was het bij fases wel goed. We moesten achter hun middenveld komen, dan heb je diepte nodig om het spul uit elkaar te trekken en ruimtes te maken voor jezelf. Dat ging in de tweede helft beter dan in de eerste helft.”

Dat het ‘roestig’ was, acht Lodeweges logisch. “We zijn negen maanden geleden voor het laatst bij elkaar gekomen. In the end ben ik wel tevreden”, concludeert de bondscoach. Lodeweges kan na afloop tevens op lovende woorden rekenen van aanvoerder Virgil van Dijk. “Dwight is nu de baas, dat respect heeft hij van iedereen al. Hij doet het uitstekend en blijft doen wat hij altijd al deed. Het is prettig werken met Dwight, dat weet iedereen.”