Depay uit ongenoegen: ‘Ze waren erg vervelend en hem vond ik niet goed’

Oranje begon de campagne in de Nations League vrijdagavond met een 1-0 overwinning op Polen. Het winnende doelpunt kwam op naam van Steven Bergwijn, maar Memphis Depay speelde een uitermate sterke wedstrijd. De aanvaller van Olympique Lyon toont zich na afloop in gesprek met de NOS gematigd tevreden en kan op lovende woorden van analytici Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart rekenen.

“Ik denk dat ik een beetje spierpijn heb, ik heb veel druk gezet. Het is lekker om weer negentig minuten te spelen”, zo begint Depay na afloop. NOS-verslaggever Arno Vermeulen merkt op dat na het laatste fluitsignaal meerdere spelers van Polen het shirt van de aanvaller wilden bemachtigen. “Nou, dat viel wel mee. Met een jongen heb ik gespeeld bij Olympique Lyon. Ik probeer me gewoon te ontwikkelen en dan is het aan hen of jullie om dat te zeggen.”

“Ze waren erg vervelend, ze trapten de hele tijd op mijn hakken en de scheidsrechter vond ik niet altijd goed”, gaat de aanvaller verder over het spel van Polen. Depay was maar liefst acht keer slachtoffer van een overtreding. “Maar daarmee krijg je te maken als je een ploeg bent die goed voetbal wil spelen en de ruimtes wil benutten. Dat is hun spel om te proberen ons te beïnvloeden. Ik denk dat we goed hebben gereageerd. Het was even wennen om na zo’n lange tijd weer samen te spelen, maar we hebben het aardig gedaan. Het kan en moet nog beter. Ik moet zeggen dat het veld ook niet helemaal goed erbij lag. Er bleef veel aarde hangen onder je schoenen, dat maakt het niet makkelijker.”

“Hij is zo verschrikkelijk balvast. Het zijn een stel grote gasten achterin. Maar als je een overtreding mee krijgt, geeft dat het team net even lucht. Op ieder moment kan er wat gebeuren, hij is zo fit. Levensgevaarlijk vind ik hem”, zo analyseert Van der Vaart het spel van Depay. Presentator Tom Egbers merkt op dat hij en Van Hooijdonk nog niet zo lang geleden ook weleens kritisch waren op de aanvaller van Olympique Lyon.

“Dit is wel een andere speler geworden. Hij is in een andere rol komen te spelen en heeft het vertrouwen gekregen van Koeman. Dat heeft hij vanaf de eerste dag waargemaakt. Hij is volwassener geworden en voelt de verantwoordelijkheid, als een van de leiders en pijlers van dit elftal”, stelt Van Hooijdonk. Van der Vaart bombardeert Depay tot ‘man van de wedstrijd’. “Hij maakt absoluut het verschil. Dat vond ik duidelijk. Natuurlijk, Virgil van Dijk was sterk in de verdediging en Frenkie de Jong was belangrijk in de opbouw. Depay geeft de ideeën en de openingen, waardoor we gevaarlijk worden.”