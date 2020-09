‘Juventus richt vizier op andere topspits na problemen rondom Suárez’

Juventus dreigt naast de komst van Luis Suárez te grijpen, zo meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia vrijdagavond. De komst van de Uruguayaanse spits van Barcelona leek in kannen en kruiken, maar een deal zou nu toch weer ver weg zijn. Ook Edin Dzeko lijkt onhaalbaar, waardoor Juventus contact heeft opgenomen met de transfervrije Edinson Cavani.

De BBC verzekerde eerder op de dag nog dat de transfer van Suárez slechts een formaliteit was. De 33-jarige Uruguayaan mag van Barcelona uitkijken naar een nieuwe werkgever en zou zelfs al persoonlijk rond zijn met Juventus. Volgens de Britse omroep zou Suárez 'transfervrij of voor een minimale vergoeding' naar Turijn trekken, maar Di Marzio weet te melden dat de spits het nog niet met Barcelona eens is over een afwikkeling van zijn contract.

Daardoor heeft de landskampioen van Italië zich nu gemeld bij Cavani. Laatstgenoemde zit momenteel zonder club, nadat zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet verlengd werd. Cavani, net als landgenoot Suárez 33, leek zich enige tijd geleden aan te gaan sluiten bij Benfica, maar die transfer ketste toen op het laatste moment af vanwege de financiële eisen van El Matador.

Ook Dzeko gold als een kandidaat om de aanvalslinie van Juventus te komen versterken, maar de Bosnische spits van AS Roma is inmiddels aan het twijfelen geslagen. Hij ziet het naar verluidt niet zitten om Roma kort voor het begin van het nieuwe seizoen te verlaten, zo klinkt het. Zodoende is Cavani op dit moment het belangrijkste transferdoelwit van Juventus.