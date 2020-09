Van der Vaart stelt kritische mening bij: ‘Ze hebben mij positief verrast’

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn na het Nations League-duel van het Nederlands elftal met Polen (1-0 overwinning) complimenteus over Hans Hateboer en Marten de Roon. Het duo van Atalanta begon in de basis in de eerste interland na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona en maakte op de twee analisten een prima indruk.

Met name Hateboer liet zich gelden, door de assist te verzorgen bij het winnende doelpunt van Steven Bergwijn. De rechtsback dook na een lange pass van Frenkie de Jong op in de zestien en schonk Bergwijn uiteindelijk met het hoofd een niet te missen kans. "Ik vond Hateboer goed spelen. In de eerste helft probeerde hij alles naar voren te spelen", zegt Van Hooijdonk bij de NOS over de back. "Ik houd ervan dat je als rechtsback gewoon in die vijf-meter bent. Als je van tevoren zag waar hij vandaan kwam: dat was écht een aardig eindje sprinten."

De man op wie veel ogen waren gericht speelde onvoldoende bij Oranje

Voetbalzone deelde na afloop rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Bekijk rapport

Collega-analist Van der Vaart is eveneens te spreken over het optreden van Hateboer, die in de basis startte omdat PSV'er Denzel Dumfries ontbrak vanwege privéomstandigheden. Ook De Roon viel in positieve zin op, ondanks dat de controlerende middenvelder in het verleden vaak kritisch werd benaderd door Van der Vaart. "Wat wel leuk is, we hadden het er net tijdens de wedstrijd ook over: we zijn vaak kritisch geweest op Marten de Roon. We hebben ze beiden ook in de Champions League gezien en daarin hebben ze ons echt wel positief verrast, mij zeker. Ik vond ze heel sterk spelen", geeft de oud-middenvelder toe. "In sommige wedstrijden heb je De Roon niet nodig, maar hij heeft vandaag weinig fout gedaan en zat er een aantal keer goed tussen. Het is voor een trainer inderdaad een heerlijke speler."

Na het sterke optreden van Hateboer vanavond rijst de vraag of hij maandagavond in de wedstrijd tegen Italië opnieuw het vertrouwen moet krijgen van interim-trainer Dwight Lodeweges. Dumfries zal dan vermoedelijk weer beschikbaar zijn. "Op dit moment denk ik dat Hateboer sowieso in een beter ritme zit. Dumfries speelt bij PSV ook nog niet, dus wat dat betreft zou ik altijd voor Hateboer kiezen", reageert Van Hooijdonk op dat vraagstuk.