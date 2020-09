Arsenal en Real Madrid sluiten nieuwe huurovereenkomst over international

Dani Ceballos is komend seizoen andermaal op huurbasis actief bij Arsenal, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. The Gunners huurden de 24-jarige middenvelder afgelopen seizoen al van Real Madrid. Er wordt niet bekendgemaakt onder welke voorwaarden Arsenal Ceballos huurt van de Koninklijke, waar zijn contract nog drie jaar doorloopt.

“Het is geweldig dat we Dani terughebben voor het nieuwe seizoen. We kennen allemaal zijn kwaliteiten na het indrukwekkende afgelopen seizoen, waarin hij een sleutelrol speelde in de FA Cup-winst. Het is mooi dat we Dani kunnen toevoegen aan een lijst met spelers van grote kwaliteit die we binnenhalen”, zegt technisch directeur Edu op de website van Arsenal. The Gunners versterkten zich voorlopig al met Gabriel Magalhães (overgenomen van Lille OSC) en Willian (overgenomen van Chelsea), terwijl Pablo Marí en Cédric Soares na een huurperiode definitief werden binnengehaald.

“Dani was een belangrijk onderdeel van ons team en besloot het seizoen in een uitstekende vorm. Ik houd van Dani’s passie en toewijding, hij is een hele getalenteerde speler. We zijn enorm blij dat we hem weer mogen verwelkomen en hopen dat hij de lijn kan doortrekken”, geeft Arsenal-manager Mikel Arteta te kennen. Ceballos kwam in het afgelopen seizoen tot 37 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 2 assists.

Real Madrid nam Ceballos in 2017 voor 16,5 miljoen euro over van Real Betis, maar hij slaagde er voorlopig nog niet in om een basisplaats te veroveren in de Spaanse hoofdstad. De negenvoudig Spaans international speelde tot dusver 56 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij 5 doelpunten en 5 assists verzorgde. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt nog door tot medio 2023.