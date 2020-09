Primeur voor Bergwijn bezorgt Oranje goede start van Nations League

Oranje is de Nations League begonnen met een 1-0 overwinning op Polen. Het eerste interlanddoelpunt van Steven Bergwijn bracht de beslissing in de eerste interland na het vertrek van bondscoach Ronald Koeman naar Barcelona. Voor het Nederlands elftal wacht nu komende maandag de tweede groepswedstrijd, waarin Italië op bezoek zal komen in een andermaal lege Johan Cruijff ArenA.

Oranje verscheen vrijdagavond voor het eerst sinds 19 november (destijds in het met 5-0 gewonnen thuisduel met Estland) weer in een officiële wedstrijd. Bondscoach Koeman was er niet meer bij en wordt tijdelijk opgevolgd door Dwight Lodeweges, die moest puzzelen voor het samenstellen van zijn defensie. Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Daley Blind waren niet van de partij, waardoor vrijwel de gehele vertrouwde verdediging van Oranje overhoop gegooid moest worden. Virgil van Dijk vormde het centrale duo met Joël Veltman, terwijl Nathan Aké en Hans Hateboer de vleugelverdedigers waren.

Het Nederlands elftal begon sterk aan het duel en zocht in de eerste fase nadrukkelijk naar een snelle openingstreffer. Het eerste echte schot kwam van Mempis Depay, al bevond hij zich in buitenspelpositie. Kort daarna dook Aké bij een hoekschop op in kansrijke positie, maar zijn inzet ging hoog over. Pas na ruim twintig minuten kon de eerste échte kans genoteerd worden, toen Quincy Promes de bal naast het doel plaatste. Polen kon daar in de eerste helft slechts één goede mogelijkheid tegenover stellen. Krzysztof Piatek, die de afwezige sterspeler Robert Lewandowski verving in de punt van de aanval, dwong Oranje-doelman Jasper Cillessen tot een redding.

Nadat een inzet van Depay nog naast ging, was Oranje op slag van rust heel dicht bij de openingstreffer. Frenkie de Jong werd door Depay bediend met een uiterst fraai passje en raakte vervolgens de paal. Ook direct na rust was de thuisploeg gevaarlijk, alleen slaagde Depay er niet in om de bal goed te controleren na een voorzet van Steven Bergwijn. Oranje bleef aanzetten, wat resulteerde in een schot van Depay en een kopbal van Aké, en kreeg na een uur spelen loon naar werken. De Jong vond met een uiterst fraaie pass Hateboer, die bij de tweede paal het leer teruglegde richting de doelmond. Daar dook Bergwijn op, die zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal aantekende.

Promes liet zich direct na de treffer van Bergwijn zien met een lastig schot, maar daarna zakte de aanvalsdrift van Oranje ietwat in. Een kwartier voor tijd wisselde Lodeweges voor het eerst door Donny van de Beek binnen de lijnen te brengen voor doelpuntenmaker Bergwijn. In het laatste kwartier gebeurde er niet al teveel meer in Amsterdam. Van de Beek dook nog op in kansrijke positie, maar raakte de bal verkeerd. Aan de andere kant creërde Polen met de ingevallen Arkadiusz Milik geen grote mogelijkheden meer, waardoor de minimale marge voor Oranje op het scorebord bleef.