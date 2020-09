Kraay jr. zag ‘paniek in de ogen’ bij Ihattaren bij opvallend moment bij Oranje

Mohamed Ihattaren behoort vrijdagavond tijdens het Nations League-duel met Polen voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Oranje. De achttienjarige aanvallende middenvelder van PSV verkoos een interlandloopbaan bij Nederland boven Marokko, dat hem ook graag international wilde maken. Hans Kraay junior zag dat Ihattaren bij Oranje in een hele andere situatie terechtkwam dan hij bij PSV gewend is.

Bij FOX Sports komt de nieuwe regelgeving van de FIFA ter sprake. Die schrijft voor dat spelers nog van land mogen wisselen tot ze vier officiële interlands hebben gespeeld, tenzij het een wedstrijd op een eindtoernooi betrof. Na een duel op een eindtoernooi mag een speler niet meer van voetbalnationaliteit wisselen. “Welke debiel verzint dit?”, vraagt Kraay jr. zich af. Presentator Milan van Dongen legt uit dat het argument erachter is ‘dat je een speler niet ronselt en even laat spelen’.

“Daar is een speler toch zelf ook bij?”, reageert Kraay, die aanvankelijk zei dat bondscoach Dwigt Lodeweges Ihattaren even moest laten invallen zodat Oranje verzekerd is van zijn diensten. De analist zag afgelopen week wel dat Ihattaren in een andere wereld terechtkwam bij het Nederlands elftal dan hij bij PSV gewend is. “Het was wel grappig op de training. Ihattaren is bij PSV wel het mannetje, ondanks dat hij pas achttien jaar oud is. Je ziet weleens een training waarop hij een sprintje overslaat. Dat doet hij weleens op zeventig of tachtig procent.”

“Nog steeds? Want ik heb het idee dat Roger Schmidt (de nieuwe PSV-trainer, red.) hem eruit gooit”, haakt collega-analist Arnold Bruggink in. Kraay jr. schudt het hoofd. “Ik zag toch af en toe nog wat sprintjes op negentig procent. Na de warming-up voor de training riep Lodeweges negentien spelers bij elkaar en gaf ze de opdracht om drietallen te maken. Depay ging met Van Dijk en Promes, dan krijg je Koopmeiners (die afgelopen week eenmalig met het grote Oranje meetrainde, red.) met Wijndal en Schuurs. Ihattaren bleef over. Normaliter komen ze wel naar hem toe, dus hij was aan het zoeken en vroeg aan Van Dijk of hij met hen mocht meedoen. Hij komt in een hele andere fase.”

Van Dongen vraagt zich af of Kraay jr. een beetje de ‘paniek in de ogen’ zag bij Ihattaren in deze situatie. “Ja, hij zag alleen maar drietallen en vroeg aan Van Dijk en Depay of hij met hen mocht meedoen. Dat is heel anders”, antwoordt de analist. In de eerste helft van het Nations League-duel met Polen bleef Ihattaren voorlopig op de reservebank. Het middenveld van bondscoach Lodeweges bestond in het eerste bedrijf uit Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon.