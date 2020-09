Depay wordt mogelijk gekoppeld aan 'de sensatie van het Eredivisie-seizoen’

Myron Boadu is op de radar verschenen bij Olympique Lyon, zo claimt Foot Mercato vrijdagavond. De negentienjarige aanvaller maakte afgelopen seizoen veel indruk bij AZ en komt in beeld bij de Franse topclub als Moussa Dembélé vertrekt.

Dembélé is een serieuze kandidaat om Lyon deze transferperiode te verlaten. De Franse spits werd al gelinkt aan onder meer Barcelona, Manchester United en Manchester City en staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een zomers vertrek. Hij was afgelopen seizoen in 46 officiële wedstrijden goed voor 20 doelpunten en 5 assists, maar was desondanks niet altijd zeker van een basisplaats.

Trainer Rudi Garcia zette Dembélé in de achtste finales, de kwartfinales en de halve finales van de Champions League, tegen respectievelijk Juventus, Manchester City en Bayern München, bijvoorbeeld op de reservebank ten faveure van Karl Toko Ekambi en Memphis Depay. Lyon verkeert financieel in zwaar weer tengevolge van de coronacrisis, waardoor een vertrek van de 24-jarige Dembélé goed denkbaar is bij een acceptabel bod.

Ook Depay werd recentelijk in verband gebracht met een vertrek bij Lyon. De Oranje-internatonal zou zelfs al persoonlijk rond zijn met Barcelona, maar een transfer naar Catalonië lijkt inmiddels onwaarschijnlijk, nu Lionel Messi bekend heeft gemaakt de grootmacht trouw te blijven. Mocht Depay bij Lyon blijven en Dembélé vertrekken, dan krijgt eerstgenoemde met Boadu mogelijk een landgenoot als aanvalscompagnon. Foot Mercato omschrijft Boadu als 'de sensatie van het afgelopen Eredivisie-seizoen' en wijst in dat kader op de 14 doelpunten die hij in 24 competitieduels maakte voor AZ.