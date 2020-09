‘Messi heeft gezichtsverlies geleden, als je van tevoren ballen laat zien…’

Lionel Messi reageerde vrijdagavond in een uitgebreid interview met Goal voor het eerst op de transfersoap rondom zijn persoon. De Argentijnse vedette maakte bekend Barcelona trouw te blijven, ondanks dat hij aanvankelijk wilde vertrekken. Rafael van der Vaart heeft met enige verbazing kennisgenomen van het interview en stelt zelfs dat Messi gezichtsverlies heeft geleden.

"Ik vind wel dat hij een beetje gezichtsverlies heeft geleden", reageert de oud-middenvelder vanavond bij de NOS op de transfersoap. Messi maakte ongeveer anderhalve week geleden bekend Barcelona te willen verlaten en bleef vervolgens weg van de eerste training van het seizoen, onder leiding van nieuwbakken trainer Ronald Koeman. Volgens Van der Vaart had het de aanvaller gesierd als hij voet bij stuk had gehouden. "Als je zo’n grote speler bent en als je écht op je strepen staat, dan kom je gewoon niet terug."

"Natuurlijk snap ik wel dat je nog een contract hebt voor een jaar, maar hij heeft nu gewoon duidelijk gezegd dat hij blijft. Ik denk dat Koeman daar uiteraard heel blij mee is, maar het heeft wel wat teweeg gebracht", vervolgt de analist. "Het is een lange soap geweest, maar voor mij duurde die ook weer niet heel lang. Want als je zegt dat je weg wil: dat is een lang proces. Als je een beetje karakter hebt, moet je daaraan vasthouden."

Presentator Tom Egbers merkt op dat Messi alleen kon vertrekken bij Barcelona indien de transferclausule van 700 miljoen euro in zijn contact gelicht zou worden. "Dat weet je van tevoren als het goed. Als je van tevoren ballen laat zien om niet te komen voor de eerste training, dan zou ik het toch even volhouden", repliceert Van der Vaart, die tot slot niet verwacht dat Messi’s compagnon en goede vriend Luis Suárez nu opeens bij Barcelona zal blijven. De Uruguayaan had eerder nog te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een andere club. "Het is toch geen kindergarten? Je hebt te maken met volwassen mensen, spelers komen en gaan. Ik snap dat je graag je vriendje wil houden, maar Koeman wil iets anders: hij wil zijn elftal verfrissen. Daar hoort Messi natuurlijk bij als belangrijkste speler, maar Suárez niet. We kennen Koeman: hij laat Suárez echt niet spelen omdat Messi dat wil."