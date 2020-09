Flink AZ-aandeel in gigantische veegpartij van Jong Oranje in Wit-Rusland

Jong Oranje heeft zijn eerste interland sinds november 2019 zonder enige problemen weten te winnen. De Nederlandse beloften waren in het Torpedo Stadium even buiten Minsk met 0-7 te sterk voor Jong Wit-Rusland. Vrijwel de hele doelpuntenproductie werd bij Jong Oranje verzorgd door spelers van AZ, daar Myron Boadu (twee keer), Teun Koopmeiners (twee keer) en Dani de Wit trefzeker waren.

Voorlopig is Jong Oranje nog foutloos in de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. Er werd reeds gewonnen van Jong Cyprus (5-1), Jong Portugal (4-2), Jong Noorwegen (0-4) en Jong Gibraltar (0-6). Dat ook Jong Wit-Rusland aan de zegekar zou worden gebonden, werd al heel snel in het duel duidelijk. Met slechts twee minuten op de klok wist Boadu de score in Wit-Rusland te openen na een afgemeten voorzet van PSV'er Jordan Teze. Enkele minuten later volgde al de definitieve beslissing, toen de thuisploeg met tien man verder moest en Jong Oranje een strafschop kreeg.

Dmitri Prischepa kreeg een inzet van Dani de Wit op zijn hand en ontving een rode kaart, waarna Koopmeiners vanaf elf meter de score verdubbelde. Na ruim een halfuur spelen tilde Jong Oranje de score zelfs al naar 0-3. Boadu ontving de bal van Ferdi Kadioglu, draaide knap weg en schoot van dichtbij zijn tweede treffer van de avond tegen de touwen. Jong Wit-Rusland wist vervolgens tot de rust de schade te beperken, maar kreeg al na negen minuten in de tweede helft de vierde treffer van de avond om de oren.

De Wit was de derde AZ’er van de avond die op het scoreformulier kwam, door met een kopbal de 0-4 aan te tekenen. De middenvelder van de Alkmaarders tekende dertien minuten later op aangeven van Noa Lang voor zijn tweede treffer van de avond. Uiteindelijk kwam er tien minuten voor tijd ook nog een speler van een andere club dan AZ op het scorebord. Kaj Sierhuis, tegenwoordig in dienst van Stade Reims, tilde de score naar 0-6. De ingevallen Abdou Harroui van Sparta Rotterdam bepaalde met een bekeken schot de eindstand op 0-7. Voor Jong Oranje wacht nu komende dinsdag het volgende EK-kwalificatieduel, als Jong Noorwegen in Almere op bezoek komt.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow, Teze, Hoogma, Doekhi (Timber), Bakker (Floranus); Koopmeiners (Harroui), De Wit, Gravenberch (Reis); Lang, Boadu (Sierhuis) en Kadioglu.