Brahim Díaz verlaat Real Madrid anderhalf jaar na transfer van 17 miljoen

Brahim Díaz vervolgt zijn loopbaan bij AC Milan, zo maken i Rossoneri via de officiële kanalen bekend. De Italiaanse club neemt de 21-jarige aanvallende middenvelder op huurbasis over van Real Madrid. In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, maken beide clubs in een statement bekend dat er voorlopig geen optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen.

Door Italiaanse media wordt overigens wel gemeld dat de verstandhouding tussen Real Madrid en AC Milan uitstekend is, waardoor beide clubs in een gentlemens agreement hebben afgesproken om tijdens het komende seizoen nog eens om de tafel te gaan om de huurovereenkomst verder te bespreken. Het contract van de jonge aanvallende middenvelder bij Real Madrid loopt voorlopig nog door tot medio 2025 en bevat een afkoopclausule van 750 miljoen euro, maar voor komend seizoen kwam hij niet in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor.

Real Madrid nam Díaz anderhalf jaar geleden voor zeventien miljoen euro over van Manchester City. Voorlopig speelde de jeugdinternational van Spanje 21 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 3 assists. In de afgelopen jaargang waren dat slechts tien optredens en Zidane hield hem bij een groot gedeelte van de duels zelfs buiten de wedstrijdselectie.

De voormalig jeugdspeler van Málaga is de eerste echte zomerse aanwinst van het ambitieuze AC Milan, dat ook Simon Kjaer definitief overnam van Sevilla en Zlatan Ibrahimovic nog voor een jaar aan zich wist te binden. I Rossoneri gaan zich bovendien op korte termijn versterken met Sandro Tonali, die wordt overgenomen van Brescia. Real Madrid nam eerder deze zomer al afscheid van onder meer Achraf Hakimi (naar Internazionale), Reinier (verhuurd aan Borussia Dortmund) en Óscar Rodríguez (naar Sevilla).