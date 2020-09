Oranje vanavond met onherkenbare verdediging in Nations League-duel

Nathan Aké, Joël Veltman en Hans Hateboer hebben vanavond een basisplaats bij Oranje in het Nations League-duel met Polen. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges kampt achterin met personele problemen, door de afwezigheid van onder anderen Daley Blind, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Oranje treedt in zijn eerste wedstrijd sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona zeker niet aan in zijn sterkte elf. De voorhoede en het middenveld bestaan weliswaar overwegend uit de bekende namen, maar achterin heeft Lodeweges flink moeten puzzelen. Blind is afwezig vanwege hartproblemen, De Ligt en De Vrij kampen met blessures en Dumfries laat verstek gaan vanwege privéomstandigheden (de verdediger van PSV werd deze week vader).

Lodeweges kiest ervoor Blind op de linksbackpositie te vervangen door Aké, waar Owen Wijndal van AZ ook een optie was geweest. Centraal achterin krijgt Veltman de voorkeur boven onder anderen Perr Schuurs, terwijl op de rechtsbackpositie Hateboer Kenny Tete op de reservebank houdt. Op die reservebank zitten vanavond ook onder anderen Donny van de Beek, Mohamed Ihattaren en Ryan Babel.

Bij Polen is Robert Lewandowski de opvallendste afwezige. De ervaren spits is nog met vakantie, nadat hij nog geen twee weken geleden met Bayern München de finale van de Champions League speelde tegen Paris Saint-Germain (1-0). Doelman Wojciech Szczesny van Juventus, middenvelder Piotr Zielinski van Napoli en spits Krzysztof Piatek van Hertha BSC zijn nu de bekendste namen in de basiself van bondscoach Jerzy Brzeczek. Ook Mateusz Klich, ex-speler van PEC Zwolle en FC Twente en tegenwoordig in Engeland actief voor Leeds United, begint in de basis.

Opstelling Oranje: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Promes

Opstelling Polen: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora; Krychowiak, Klich, Józwiak, Ziélinski, Szymánski; Piatek.