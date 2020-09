Voormalig Man Utd-verdediger boort Sánchez volledig de grond in

Alexis Sánchez kijkt op Instagram terug op zijn niet bepaald succesvol verlopen periode bij Manchester United. De Chileense aanvaller, thans in dienst van Internazionale, wilde the Red Devils al na zijn eerste training op trainingscomplex Carrington verlaten. De opmerkelijke uitspraak zorgt voor grote verbazing bij Rafael Da Silva, die tussen 2008 en 2015 het shirt droeg van Manchester United.

"Misschien zag hij (Sánchez, red.) een spook en werd hij daar heel bang van. Dat verklaart waarom hij telkens zo slecht speelde bij Manchester United", zo laat Da Silva, tegenwoordig actief voor Olympique Lyon, vrijdag op enigszins cynische wijze weten op Instagram. Sánchez, in januari 2018 overgenomen van Arsenal, kwam tot slechts 5 treffers en 9 assists in 45 optredens namens Manchester United. Hij werd in het seizoen 2019/20 verhuurd aan Inter, dat hem eerder deze zomer definitief naar de Serie A haalde.

Sánchez gaf op Instagram een inkijkje in zijn beginperiode bij Manchester United. "Ik was groot fan van United, maar tekende zonder veel informatie in te winnen. Na mijn eerste training had ik het al in de gaten. Ik vroeg aan mijn zaakwaarnemer: kan het contract nog ontbonden worden zodat ik terug kan keren bij Arsenal? Iets voelde niet goed, maar ik had al getekend. Mijn zaakwaarnemer begon te lachen en zei dat er iets met mij mis was. Maanden gingen voorbij en ik bleef hetzelfde gevoel houden."

"We vormden als team en als club ook niet één front. Journalisten spraken over mijn situatie zonder iets te weten. Oud-spelers zeiden ook dingen zonder te weten wat er binnen de club speelde. Dat deed pijn. Een speler moet bovendien kunnen vertrouwen op zijn werkomgeving. We moesten een familie zijn, maar dat waren we niet. Dat zag je terug op het veld. Ik werd steeds gezien als de schuldige", aldus Sánchez, die naar eigen zeggen altijd zelfkritisch te werk is gegaan in Manchester. "Maar ik kreeg altijd de schuld, zelfs als ik weinig minuten had gespeeld."