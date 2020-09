Gareth Bale afgemaakt om schrikbarend slechte statistieken in 45 minuten

Gareth Bale speelde donderdagavond namens Wales voor het eerst in meer dan twee maanden een officiële wedstrijd. De sterspeler van het Welshe elftal kon in de Nations League tegen Finland (0-1 winst) echter totaal geen indruk maken: Bale kwam totaal niet in het stuk voor en werd door bondscoach Ryan Giggs in de rust gewisseld voor Harry Wilson.

Bale werd bij Real Madrid de laatste twee maanden niet meer gebruikt door trainer Zinédine Zidane, maar kreeg donderdag van Giggs het vertrouwen. De 31-jarige aanvaller begon als aanvoerder van Wales op de rechterflank, maar had na 45 minuten erbarmelijke statistieken: Bale schoot nul keer op doel, gaf geen enkele key pass, voorzet of lange bal en verloor liefst tien keer het balbezit.

In de Britse pers wordt gehakt gemaakt van het zwakke optreden van Bale. "Een grote verrassing was het niet dat Bale al in de rust werd gewisseld", zegt oud-verdediger Mike Pejic, een clubicoon van Stoke City, in de Stoke Esentinel. "Voorafgaand had Bale immers gezegd: 'Er komen twee grote wedstrijden aan voor Wales. We zijn allemaal gefocust, maar ik heb nog niet getraind, ik kom net terug van vakantie...' Ik spuugde mijn thee uit toen ik dat hoorde."

Pejic verwijt Bale weinig om het voetbal te geven. "Neem een voorbeeld aan je landgenoot Ricardo Fuller, die op veertigjarige leeftijd onlangs tekende bij Hanley Town, omdat hij van het spelletje houdt en nog wil spelen", aldus Pejic. "Dus Gareth, in plaats van achterover te leunen, kom op en ga eens voetballen, waar je van droomde toen je opgroeide." Wales speelt zondag thuis in Cardiff tegen Bulgarije, opnieuw in het teken van de Nations League.