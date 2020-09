Advocaat baalt van ‘heel vreemde situatie’: ‘Wie dat verzonnen heeft...’

Feyenoord is volop in voorbereiding op de seizoensopener tegen PEC Zwolle op 12 september, al gebeurt dat in de laatste fase wel zonder Leroy Fer en Justin Bijlow. De middenvelder en de doelman kregen namelijk een oproep voor respectievelijk het Nederlands elftal en Jong Oranje. Trainer Dick Advocaat baalt er enorm van er spelers ontbreken zo kort voor de start van de nieuwe jaargang in de Eredivisie.

"Wat ik heel erg problematisch vind is dat je twee weken voordat de competitie begint opeens je spelers kwijt bent", verklaart de teleurgestelde Advocaat vrijdag tegenover FOX Sports. "Niet alleen voor ons, het gaat om elke ploeg die spelers afgeeft aan de nationale elftallen. Dus dit is wel een heel vreemde situatie, dat je in de eindfase van je voorbereiding spelers moet missen. Wie dat verzonnen heeft... Dat kan geen voetballer zijn."

"Je kunt niet meer wedstrijdgericht trainen, want ze (de internationals, red.) spelen nog op dinsdagavond, terwijl je op zaterdagavond (tegen PEC, red.) al speelt", vervolgt Advocaat zijn uitleg. "Dan is het dus meer praten en vertellen, maar je kunt niet heel gericht meer trainen." Desondanks is de Feyenoord-coach over het algemeen tevreden over de voorbereiding op de jaargang 2020/21. "Ondanks dat we vaak incompleet waren door langdurige blessures hebben de jongens die gewoon trainden het uitstekend gedaan."

"Met een paar goede oefenwedstrijden ertussen, dus de spelers die hebben meegedaan staan er op fysiek gebied goed voor denk ik. En sommigen nog niet goed", aldus Advocaat, die Steven Berghuis donderdag in de vrienschappelijke ontmoeting tegen Club Brugge (2-1 nederlaag) negentig minuten zag maken. De kans is zeker aanwezig dat de vleugelaanvaller tegen PEC speelminuten kan maken. "Dat hoop ik wel. Als je Stevie bezig zag, hij was gretig zat", zo besluit Advocaat.