‘Valencia duwt Jasper Cillessen naar uitgang: Engeland of Duitsland lonkt’

Ook Jasper Cillessen dreigt slachtoffer te worden van de grote schoonmaak bij het noodlijdende Valencia, zo meldt Gols Media. De 31-jarige doelman is door los Che aangeboden bij meerdere clubs uit de Premier League en de Bundesliga, schrijft het Spaanse medium op basis van 'bronnen dichtbij de club'. Cillessen moet tussen de tien en twaalf miljoen euro kosten, maar ook een huurovereenkomst is niet uitgesloten.

Cillessen kwam een jaar geleden als onderdeel van een ruildeal met Neto naar Valencia, maar de keeper van het Nederlands elftal wist in de sinaasappelstad niet te overtuigen. Cillessen kampte met meerdere blessures en moest zijn plek onder de lat gedurende het seizoen een aantal keer afstaan aan Jaume Domènech. Vanwege zijn tegenvallende prestaties én zijn hoge salaris mag de Nederlander nu uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Everton is een van de clubs die in de markt is voor Cillessen. Manager Carlo Ancelotti wil naar verluidt niet verder met Jordan Pickford, die sinds 2018 de eerste keus is bij Everton. Director of football Marcel Brands hengelde vorig jaar overigens ook al eens naar Cillessen. Op dit moment is de komst van de goalie van Valencia voor the Toffees echter alleen haalbaar indien Pickford verkocht wordt.

Ook Bayer Leverkusen denkt aan een bod op Cillessen. Trainer Peter Bosz is niet tevreden over doelman Lukás Hrádecky en hoopt daarom een vervanger aan te trekken. Bosz werkte in 2016 bij Ajax kortstondig samen met Cillessen. Bosz werd in juni van dat jaar aangesteld als hoofdtrainer van de Amsterdammers, eind augustus werd Cillessen verkocht aan Barcelona.