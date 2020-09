Elia haalt vernietigend uit: ‘Ik snap niet hoe mensen zo ziek kunnen zijn’

Voetbalcommentator Jeroen Elshoff meldde onlangs in de voetbalpodcast van de NOS dat Eljero Elia circa een miljoen euro aan tekengeld opstrijkt bij FC Utrecht. Technisch directeur Jordy Zuidam liet al snel weten dat deze bewering nergens op gebaseerd was en ruim een week later reageert ook Elia zelf met ongeloof op het hardnekkige gerucht omtrent het tekenbedrag.

"Mensen zeggen dat ik een geldwolf ben, maar mensen die mij kennen en dingen over voetbal lezen die weten ook wel dat ik geen geldwolf ben", zo laat Elia vrijdag weten in een interview op het officiële kanaal van de Eredivisie. "Als ik een geldwolf zou zijn, dan was ik helemaal niet naar Nederland gekomen. En dan komt een of andere, ik weet niet wie over mij praatte gisteren, met het verhaal dat ik tekengeld heb gekregen."

"Ik kan je op mijn blote hand zeggen dat ik geen tekengeld heb gekregen", vervolgt de verontwaardigde Elia zijn relaas. "Ik snap hoe hoe mensen zo ziek kunnen zijn om zoiets te verzinnen, echt niet." De interviewer van Eredivisie verklaart vervolgens dat 'het niet gek zou zijn geweest als Elia wél tekengeld had ontvangen bij FC Utrecht'. Elia heeft daar een duidelijk antwoord op: "Je gaat toch niet zeggen dat ik tekengeld heb gehad, terwijl je het niet zeker weet? Waarom moet je daar überhaupt over beginnen? Om de mensen die mij heel graag naar FC Twente of ADO Den Haag hadden zien gaan te laten zien dat ik het voor het geld heb gedaan?"

Elia werd lange tijd in verband gebracht met onder meer FC Twente, ADO en FC Groningen. De inmiddels 33-jarige aanvaller koos er uiteindelijk voor om bij FC Utrecht terug te keren in de Eredivisie, nadat zijn contract bij Istanbul Basaksehir was afgelopen. Elia zette in De Galgenwaard zijn handtekening onder een tweejarig contract. Zijn officiële debuut volgt wellicht op 12 september, als men het nieuwe Eredivisie-seizoen opent tegen AZ.