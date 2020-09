Barcelona bevestigt vertrek Suárez voor lage transfersom

Barcelona en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over een transfer van Luis Suárez. Via de officële kanalen meldt Barcelona woensdagavond dat de aanvaller voor een bedrag van maximaal zes miljoen euro naar Madrid verkast. In het Wanda Metropolitano kan Suárez een tweejarig contract ondertekenen. De transfer zat al in de pijplijn, na een goed gesprek tussen de Uruguayaan en de clubleiding op dinsdagavond. Bij Atlético is Súarez de opvolger van de naar Juventus vertrokken Álvaro Morata.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu wilde absoluut voorkomen dat Suárez transfervrij naar een rivaal als Atlético zou vertrekken, ook al was de club aanvankelijk bereid om mee te denken. De sportbestuurder had de aanvaller bovendien beloofd dat de club een deel van zijn salaris zou uitkeren zodat hij in het eerste jaar bij zijn nieuwe club in totaal hetzelfde als in het Camp Nou zou verdienen. Toen duidelijk werd dat niet Juventus maar Atlético de beste papieren had om el Pistolero in te lijven, gaf Bartomeu echter te kennen dat hij zich niet meer aan deze afspraak wilde houden.

Atlético had toch op het lijstje moeten staan van clubs waar Suárez niet naartoe mocht verkassen, zo stelde Bartomeu. Atlético en Barcelona onderhouden sinds enkele jaren geen al te beste relatie meer en dat kwam vooral ten tijde van de transfer van Antoine Griezmann aan het licht. Na het onderhoud van dinsdagavond stonden alle neuzen weer dezelfde kant op zodoende kan Suárez overstappen naar Madrid. De ex-speler van Ajax is al akkoord met Atlético over een contract tot de zomer van 2022 én een vermeend jaarsalaris van negen miljoen euro netto. Suárez zou de voorbije dagen ook al meermaals telefonisch met Diego Simeone hebben gesproken.

Zijn debuut voor los Rojiblancos volgt wellicht aanstaande zondag, als het elftal van trainer Diego Simeone het nieuwe seizoen opent tegen Granada. Suárez is na Yannick Carrasco en Ivo Grbic de derde aanwinst van Atlético voor de jaargang 2020/21. Suárez stond uiteindelijk ruim zes seizoenen onder contract bij Barcelona, met 198 treffers en 109 assists in 283 duels achter zijn naam. Zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen was tegen Bayern München (2-8 nederlaag) in de kwartfinale van de Champions League. Suárez veroverde met Barcelona onder meer de Champions League, vier Spaanse landstitels en viermaal de Copa del Rey. Hij speelde eerder in Europa voor FC Groningen, Ajax en Liverpool.