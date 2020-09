BBC: Luis Suárez bereikt persoonlijk akkoord en verlaat Barcelona

Luis Suárez is akkoord over een overgang naar Juventus, zo meldt de BBC vrijdagmiddag. De 33-jarige aanvaller van Barcelona vertrekt volgens de Britse omroep 'transfervrij of voor een minimale vergoeding' naar Turijn. Suárez onderhandelt op dit moment met Barça over de voorwaarden waarop hij kan vertrekken.

Suárez ligt in principe nog een seizoen vast bij Barcelona. In het contract dat de Uruguayaan in 2016 ondertekende staat dat de verbintenis met een extra jaar verlengd wordt, indien hij in het seizoen 2020/21 minimaal zestig procent van de wedstrijden in actie komt. Suárez verlangt van Barcelona de uitbetaling van het salaris van zijn laatste contractjaar, ongeveer veertien miljoen euro netto.

Ronald Koeman, de kersverse trainer van Barcelona, heeft Suárez maandag volgens onder meer RAC1 laten weten dat hij geen prijs stelt op de aanwezigheid van de Zuid-Amerikaan. De carrière van Suárez loopt op zijn einde en de aanvaller drukt met zijn salaris zwaar op de begroting van de Catalanen. Vermoedelijk trekt Barcelona direct Memphis Depay als vervanger aan. Volgens het Algemeen Dagblad is de Spaanse grootmacht al persoonlijk akkoord met de spits van Olympique Lyon.

Suárez is bij Juventus de beoogde vervanger van Gonzalo Higuaín, die transfervrij mag vertrekken bij de kampioen van Italië. Hoewel de 32-jarige Higuaín niet staat te springen om zijn nog een jaar doorlopende contract te laten ontbinden, lijkt de Argentijn op weg naar Inter Miami. Suárez kan in het noorden van Italië tien miljoen euro netto per jaar gaan verdienen en daar kan nog eens vijf miljoen euro aan variabele bonussen bij komen, aan de hand van sportieve prestaties.