‘Na mijn eerste training bij United vroeg ik al om contractontbinding’

Alexis Sánchez kijkt met een slecht gevoel terug op zijn periode bij Manchester United. De Chileense aanvaller maakte in januari 2018 de overstap van Arsenal naar the Red Devils, maar kon niet aarden op Old Trafford. Op Instagram vertelt de routinier van Internazionale dat hij dolblij was met zijn transfer naar United, maar dat hij snel begreep dat hij de verkeerde keuze had gemaakt.

"Ik was groot fan van United, maar tekende zonder veel informatie in te winnen. Na mijn eerste training had ik het al in de gaten. Ik vroeg aan mijn zaakwaarnemer: kan het contract nog ontbonden worden zodat ik terug kan keren bij Arsenal? Iets voelde niet goed, maar ik had al getekend. Mijn zaakwaarnemer begon te lachen en zei dat er iets met mij mis was. Maanden gingen voorbij en ik bleef hetzelfde gevoel houden."

"We vormden als team en als club ook niet één front. Journalisten spraken over mijn situatie zonder iets te weten. Oud-spelers zeiden ook dingen zonder te weten wat er binnen de club speelde. Dat deed pijn. Een speler moet bovendien kunnen vertrouwen op zijn werkomgeving. We moesten een familie zijn, maar dat waren we niet. Dat zag je terug op het veld. Ik werd steeds gezien als de schuldige."

"Ik ben zelfkritisch en weet dat ik beter had moeten spelen. Maar ik kreeg altijd de schuld, zelfs als ik weinig minuten had gespeeld", aldus de aanvaller, die in september 2018 door manager José Mourinho uit de wedstrijdselectie werd gehaald voor het duel met West Ham United. "Ik zei dat dit onmogelijk was. Ik was eerst een van de beste spelers van de Premier League, maar in enkele maanden tijd was alles anders en zat ik niet eens meer bij de selectie. Het deed erg veel pijn."