Leverkusen bevestigt aanstaande transfer Kai Havertz naar Chelsea

View this post on Instagram

?? Volgens de laatste berichten zouden Kai Havertz, Thiago Silva e´n Ben Chilwell op weg zijn naar Chelsea. The Blues versterkten zich eerder deze zomer al met Hakim Ziyech en Timo Werner. ? Hier zomaar drie formaties die manager Frank Lampard komend seizoen in het veld zou kunnen brengen. Welke opstelling zou jij op de been brengen? Is er in jouw elftal bijvoorbeeld we´l plaats voor César Azpilicueta, Jorginho of Mason Mount? Of zou je een andere doelman halen om Kepa Arrizabalaga te vervangen? ?? #chelsea #chelseafc #cfc #stamfordbrige #london #theblues