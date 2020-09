‘Als je even ondeugend denkt: waarom gaat Ajax niet voor Wijnaldum?’

Donny van de Beek heeft zijn transfer van Ajax naar Manchester United afgerond. Het is afwachten of Ajax een nieuwe speler gaat aantrekken om het vertrek van de 23-jarige middenvelder op te vangen. Mike Verweij weet niet of de Amsterdamse club zich gaat roeren op de transfermarkt en wijst naar een uitspraak van trainer Erik ten Hag.

"Davy Klaassen is een optie. Alleen we worstelen toch met de opvallende uitspraak van Erik ten Hag na een van de oefenwedstrijden. Dat hij in principe niemand meer nodig heeft", zegt de Ajax-watcher in de voetbalpodcast van De Telegraaf. "En dat is wel heel opmerkelijk, want Ajax speelt een verkort seizoen met veel wedstrijden op elkaar. Ook nog Champions League-voetbal. Ik denk dat je er wel verstandig aan doet om nog een middenvelder te halen."

'Ajax moet nu wel op zoek naar vervangers'

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, bestempelt de eventuele komst van de middenvelder van Werder Bremen als een breedteversterking. "Het is een aanwinst in de breedte. Eigenlijk moet je ernaar streven dat je iemand haalt die er direct staat, iemand die de rol van Van de Beek kan overnemen. Als je even ondeugend denkt: waarom ga je niet voor Wijnaldum?", zegt Driessen over de middenvelder van Liverpool, die volgens het Algemeen Dagblad op weg is naar Barcelona.

"Ajax wil toch graag naar de Europese top?", vervolgt de journalist. "Bij Ajax denken ze aan Davy Klaassen, maar is hij een verbetering ten opzichte van Donny van de Beek? Als je iemand haalt, moet diegene het elftal beter maken. Dat was met Dusan Tadic en met Daley Blind zo. Ik weet dat het (Wijnaldum, red.) bijna niet haalbaar is, maar je moet de lat wel hoog leggen. Waarom zou je Klaassen halen als je bijvoorbeeld Ryan Gravenberch hebt?"