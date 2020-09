Interesse in Depay en Wijnaldum levert Koeman waarschuwing op

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zijn hard op weg naar Barcelona. De twee Oranje-internationals moeten de eerste aankopen worden van Ronald Koeman in het Camp Nou. Ronald de Boer snapt de interesse in de Nederlanders, maar geeft ook een waarschuwing af. "Je moet oppassen dat Barcelona geen Nederlandse enclave wordt”, aldus de oud-international.

De Boer heeft een verleden als speler van Barcelona, waar hij tussen 1999 en 2000 speelde onder Louis van Gaal. Destijds stonden meerdere Nederlanders onder contract bij Barça, waaronder Frank de Boer, Michael Reiziger, Winston Bogarde, Phillip Cocu, Boudewijn Zenden en Patrick Kluivert. “In onze tijd had je het gevoel dat de verhouding Nederlands-Spaans fifty-fifty was”, aldus De Boer in gesprek met FOX Sports. “Er zaten inclusief de technische staf wel elf of twaalf Nederlanders bij het team. Achteraf gezien was dat niet goed. Dat moet je echt in acht nemen, je moet zorgen dat je niet alleen maar Nederlanders koopt.”

Het Algemeen Dagblad meldt vrijdag dat Depay en Wijnaldum al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Spaanse topclub. De Boer heeft er alle begrip voor dat Koeman bij de spelers van Liverpool en Olympique Lyon uitkomt. “Wijnaldum zou als pendelaar het cement tussen de stenen kunnen zijn. En Memphis Depay voegt individueel echt iets toe, hij kan uit het niets iets creëren”, aldus De Boer.

Koeman nam als assistent-trainer de Nederlander Alfred Schreuder met zich mee, terwijl Barcelona met Frenkie de Jong en Ludovit Reis al twee Nederlanders in dienst heeft. “Je ziet dit natuurlijk ook bij Duitse en Portugese trainers, die halen ook veel landgenoten naar hun club”, weet De Boer. “Je trekt als trainer aan spelers die je goed kent en die goed bij jou passen qua mentaliteit en karakter. Maar het zou sterk zijn als Ronald Koeman nu een goede speler uit de Spaanse competitie haalt."