Amerikaanse sportlegende investeert in AZ: ‘Hij is ongelooflijk waardevol’

AZ en Billy Beane hebben een overeenkomst gesloten om de samenwerking verder te verstevigen, zo melden de Alkmaarders vrijdag via de officiële kanalen. De Amerikaan neemt een aandeel in de club van net onder de vijf procent. Beane, baas van Major League-honkbalclub Oakland Athletics, is sinds 2015 bij AZ betrokken als adviseur.

Beane wist met Oakland Athletics op regelmatige basis gevestigde topclubs te verslaan. Dankzij zijn Moneyball-principe, een statistische benadering van de sport, wist hij de honkbalwereld te verbazen. Beane werd enkele jaren geleden verkozen in de top tien van beste en invloedrijkste Amerikaanse sportbestuurders van alle sporten. Beane wordt door AZ bestempeld als een Amerikaanse sportlegende.

"Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft de rol van Billy als adviseur ons veel voordelen gebracht", laat algemeen directeur Robert Eenhoorn weten op de clubsite. "De samenwerking over de afgelopen jaren heeft ons laten zien hoe geweldig het is om de breedte en diepte van Billy's kennis en ervaring tot onze beschikking te hebben. Het is van onomstotelijke toegevoegde waarde geweest. Door dit nu te formaliseren, verzekeren we ons van duurzame samenwerking met het oog op de toekomst van AZ. Gebruik maken van Billy's expertise, ervaring en netwerk gaat in onze visie ongelooflijk waardevol zijn voor die toekomst."

René Neelissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, wijst naar het enorme netwerk van Beane. "We zijn er zeer van overtuigd dat daarin veel is te winnen voor ons. In sommige aspecten is de voetbalsport een voorloper in vergelijking met andere sporten, maar in veel opzichten is het tegenovergestelde waar. Billy heeft ons geholpen die aspecten te erkennen en er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Onze vruchtbare samenwerking, die in 2015 begon, heeft nu geleid tot de beslissing om Billy een belang van maximaal net onder de vijf procent in AZ toe te kennen."

"Het is een eer om mijn rol bij AZ te formaliseren en deze volgende stap te zetten als onderdeel van de toekomst van de club", reageert Beane. "De samenwerking met Robert en de rest van het team hier, gedurende de afgelopen vijf jaar, is een geweldige ervaring geweest. Deze overeenkomst verzekert die samenwerking voor de nabije toekomst. Ik ben trots op alles wat de club in recente jaren heeft gepresteerd en ik kan niet wachten om te beginnen met het werken aan de toekomst van AZ."