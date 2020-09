‘Barcelona stemt in met transfervrij vertrek na persoonlijk akkoord’

In navolging van Ivan Rakitic gaat ook Arturo Vidal Barcelona verlaten. Waar Rakitic zijn transfer naar Sevilla heeft afgerond, staat Vidal op het punt om een contract bij Internazionale te tekenen. Volgens Sport heeft de 33-jarige Chileen een persoonlijk akkoord bereikt met de Italiaanse topclub en is Barcelona bereid om hem transfervrij te laten gaan.

Vidal is een van de spelers die van de nieuwe trainer Ronald Koeman mag vertrekken. Het contract van de routinier loopt nog een jaar door, maar desondanks is Barcelona bereid om hem gratis te laten gaan. Vidal heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Inter en naar verluidt gaat hij in Milaan een salaris van zes miljoen euro per jaar opstrijken.

De 115-voudig international werd in 2018 door Barcelona voor achttien miljoen euro overgenomen van Bayern München. De afgelopen maanden werd hij regelmatig in verband gebracht met een transfer naar Inter, waar hij weer samen kan gaan werken met Antonio Conte. Trainer en speler kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Juventus.

Rakitic en Vidal zijn niet de enige twee spelers die Barcelona deze zomer gaan verlaten. Koeman zou aan Luis Suárez hebben laten weten dat ook hij mag vertrekken. De Uruguayaan zou volgens de geruchten op weg zijn naar Juventus. Lionel Messi heeft zijn vertrekwens kenbaar gemaakt, maar volgens de laatste berichten is het niet ondenkbaar dat hij nog een seizoen bij Barcelona blijft.